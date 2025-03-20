Чемпионат мира по автогонкам верит, что «Формула-1» вернется в Россию

Чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" вернется в Россию. Такое мнение ТАСС высказал бывший глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.

"Я надеюсь, что мир восторжествует, и она ("Формула-1" - прим. ТАСС), конечно, вернется [в Россию]. Россия всегда была важной гонкой в календаре", - сказал Тодт.

Гран-при России "Формулы-1" проводился с 2014 по 2021 год в Сочи. Планировалось, что с 2023 года "королевские гонки" будет принимать новая трасса под Санкт-Петербургом "Игора Драйв", однако серия ушла из страны после начала украинского конфликта.

Тодту 79 лет, пост президента FIA он занимал с 2009 по 2021 год.