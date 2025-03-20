Ferrari провалила Гран-при Австралии из-за симулятора

Провальный для заводской команды Ferrari в Формуле 1 старт сезона 2025 объясняется ошибочными данными, которые итальянский коллектив использовал в своей работе. Полученные на симуляторе данные оказались далеки от реальности, что и повлияло на исходный результат Гран При Австралии.

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Как сообщает итальянская редакция Motorsport, подобранные на симуляторе настройки оказались ошибочными — машина имела слишком маленький дорожный просвет и слишком высокий уровень прижимной силы на задней оси. В итоге, чтобы не повредить контрольную планку под днищем, болид пришлось поднимать над дорогой, что негативно сказалось на поведении машины.

Напомним, в Мельбурне монегаск Шарль Леклер занял восьмое место, тогда как новобранец Ferrari британец Льюис Хэмилтон и вовсе финишировал лишь на десятой позиции.