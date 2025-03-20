Умер легенда "Формулы-1" Эдди Джордан

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. Об этом сообщает Sky Sports.

© Чемпионат.com

В декабре 2024 года Джордан сообщил, что ведёт борьбу с онкологией, по словам Эдди, у него был диагностирован агрессивный рак мочевого пузыря и простаты. а в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.

Эдди Джордан являлся бывшим руководителем команды «Джордан». Именно под руководством Эдди свою карьеру начинали оба брата Шумахера — Михаэль и Ральф.