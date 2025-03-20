Пилот Red Bull Racing жестко отреагировал на слова босса McLaren

Лиам Лоусон: Мне плевать на то, что говорит Зак Браун
Гонщик Red Bull Racing Лиам Лоусон резко ответил генеральному директору McLaren Заку Брауну на его слова о том, что в австрийской команде должен выступать Юки Цунода.
«Честно говоря, мне плевать на то, что говорит Зак. Не думаю, что я когда-либо с ним разговаривал, и я не читал никаких социальных сетей за последние две недели. Так всегда: тебя хвалят после хорошей гонки и ругают после плохой. Это нормально. У нас будет неделя отдыха после Китая, а затем три гонки подряд. Учитывая, насколько мало опыта у меня с этой машиной, будет полезно провести больше уик-эндов за рулём, чтобы почувствовать себя более комфортно и уверенно», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.