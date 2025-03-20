Макс Ферстаппен рассказал о настрое на Гран-при Китая

Макс Ферстаппен о настрое на Гран-при Китая: «Если не накачивать себя эмоциями, в итоге тебе будет чуть проще справиться с задачей»
Ферстаппен спокойно готовится к Гран-при Китая.
Пилот «Ред Булл» отметил, что не видит смысла накачивать себя эмоциями в стремлении победить «Макларен».
«Настрой перед Гран-при? Нейтральный. Не слишком позитивный, но и не слишком негативный. Думаю, такой подход работает лучше всего. Если не накачивать себя эмоциями, в итоге тебе будет чуть проще справиться с задачей. Я просто сосредоточусь на работе над своей машиной, мы каждый уик-энд стараемся что-то улучшить, чему-то научиться. Так мы настраиваемся на каждый уик-энд. На трассе в Китае шины всегда подвергаются сильной нагрузке, а теперь тут положили новый асфальт. Посмотрим, как это повлияет на ситуацию», – рассказал Ферстаппен.