«Астон Мартин» добавил имя Эдди Джордана на свои болиды

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» нанесла на свою ливрею имя легендарного экс-владельца команды «Джордан» Эдди Джордана, написанное под изображением клевера, что отсылает к национальности Эдди, который был ирландцем.

«Астон Мартин» является реинкарнацией бывшей команды «Джордана» — Эдди продал команду канадскому бизнесмену российского происхождения Алексу Шнайдеру, после чего она носила название «Мидлэнд». Затем команда превратилась в «Спайкер», после чего в «Форс Индия», а затем в «Рейсинг Пойнт», который и стал заводским «Астон Мартин».

Напомним, Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. На протяжении 12 месяцев Джордан вёл борьбу с агрессивной формой рака мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.

Напомним, в эти выходные на трассе в Шанхае проходит второй этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Китая.