«Я ошибся». Ландо Норрис объяснил шестое место в спринт-квалификации
Пилот McLaren Ландо Норрис объяснил шестое место в спринт-квалификации в Китае с отставанием в полсекунды.
«Я допустил ошибку – блокировку в последнем повороте. К тому же, мы были недостаточно быстры. Трудности, с которыми мы боремся, проявились сегодня больше. Я пытался поднажать, или, наоборот, немного сбавить обороты и не переусердствовать. Машина хороша. Возможно, недостаточно хороша для поула, но мы можем продвинуться вперёд», – сказал Норрис Sky.