Aston Martin почтит память Эдди Джордана на Гран При Китая

Команда Aston Martin отдала дань памяти покойному Эдди Джордану, основателю команды, который скончался в четверг 20 марта в возрасте 76 лет. Британская команда добавила его имя и эмблему в виде трилистника на свои машины на Гран При Китая 2025 года, отдав дань уважения ирландскому происхождению Джордана.

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«В честь настоящей легенды нашего спорта и нашей команды. Имя Эдди Джордана будет с гордостью помещено на нашу ливрею в этот уик-энд. Так мы отдадим дань уважения его невероятному наследию в автоспорте», — сказано в соцсетях Aston Martin.

Эдди Джордан в 1991 году основал собственную команду под названием Jordan Grand Prix, а в 2005 году продал её. Позже коллектив несколько раз менял владельцев и в нынешний момент выступает под названием Aston Martin.