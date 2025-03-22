Брандл нашёл необычное преимущество Ферстаппена над соперниками в 2025 году

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл считает, что в трёх из четырёх топ-команд пилоты способны отнимать очки друг у друга.

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«Пиастри и Норрис будут отбирать очки друг у друга. Хэмилтон и Леклер — то же самое. Думаю, теперь также можно сказать и о Расселле с Антонелли. Только максу не будет мешать напарник», — приводит слова Брандла F1Oversteer.

Напомним, Андреа Кими Антонелли занял восьмое место по итогам квалификации Гран-при Китая. Его напарник Джордж Расселл стал вторым по итогам квалификации и примет старт в гонке с первого ряда. Поул достался австралийскому гонщик «Макларена» Оскару Пиастри. Эта поул-позиция стала первой в карьере Оскара.