Оруджев высказался о предложении Хэмилтона пропустить Леклера вперед

Оруджев высказался о предложении Хэмилтона пропустить Леклера вперёд
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев дал комментарий по поводу предложения пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона пропустить товарища по команде Шарля Леклера в гонке Гран-при Китая. Напомним, размен позициями произошёл на 21-м круге.
«Льюис и раньше с тем же Валттери бывал «джентльменом». Сейчас он ещё старше и ещё больше «джентльмен». Тем более и тифози надо к себе расположить — какой классный, ещё и за команду беспокоится, а не только о себе!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, Хэмилтон и Леклер в итоге были дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».