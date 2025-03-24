Лиам Лоусон высказался о Red Bull после Гран-при Китая

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон дал комментарий по поводу выступления на Гран-при Китая. Новозеландец показал 15-й результат, но после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также Пьера Гасли из «Альпин» занял в итоге 12-е место. По словам Лоусона, австрийская команда оказывает ему поддержку.

© Чемпионат.com