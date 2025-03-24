Ferrari установила собственный антирекорд на Гран При Китая

В 2025 году Формула 1 отмечает своё 75-летие. Единственной командой, которая принимала участие во всех сезонах чемпионата мира с 1950 года, является итальянский коллектив Ferrari. Но на Гран При Китая в Шанхае заводская команда из Маранелло установила собственный антирекорд после того, как оба гонщика были дисквалифицированы.

В сезоне-2025 впервые в 75-летней истории Scuderia Ferrari оба её гонщика были исключены из протоколов после финиша Гран При. У команды случались дисквалификации и прежде, были и двойные сходы в гонках, однако никогда с 1950 года два пилота коллектива не были дисквалифицированы по итогам одной гонки Формулы 1. Таким образом монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон вписали себя в историю Скудерии.

Напомним, оба гонщика Ferrari финишировали в очковой зоне – Леклер был пятым, а Хэмилтон шестым. Однако после проверки автомобилей было выявлено несоответствие техническим требованиям, что привело к аннулированию их результатов. На болида Шарля был выявлен недостаточный вес – на 1 кг ниже допустимого минимума, а на машине Льюиса обнаружился чрезмерный износ планки скольжения, превысивший допустимое значение на 0,5 мм.