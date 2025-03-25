Шумахер: Red Bull дестабилизирует хорошую команду

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер, завершивший гоночную карьеру, раскритиковал стиль управления в Red Bull, который наносит ущерб команде Racing Bulls.

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«Red Bull невероятно плох с точки зрения управления. Они дестабилизируют хорошую команду Racing Bulls, которая наконец-то преуспевает с обоими гонщиками, и выжигают Цуноду, который лучше, но у которого нет шансов против Макса. Если Лоусон возвращается в Racing Bulls, то ему предстоит перестроиться и освоится там. В Red Bull царит полный хаос. Мало того, что основная команда слишком медленная, так ещё и тот факт, что они теперь ещё и хотят поменять гонщиков, — я нахожу этот фарс невероятным», — заявил Ральф Шумахер Sky Sports Germany.

Напомним, после Гран При Китая появились слухи, что уже на следующем этапе, на Гран При Японии, пилотом Red Bull может стать японец Юки Цунода, а его место в Racing Bulls может занять аргентинец Франко Колапинто.