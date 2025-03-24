Audi сделала заявление из-за возможного перехода «Формулы-1» на двигатели V10

Немецкая команда «Ауди» выступила против возможного отказа Формулы-1 от своих первоначальных намерений по переходу на новые силовые установки в 2026 году. Ранее сообщалось, что руководство «Королевских гонок» якобы обсуждает возможность продлить действующий моторный регламент до 2028 года из-за потенциальных проблем команд, в частности разницей в скорости. При этом, по инсайдерским данным, предлагается с 2028 года осуществить переход на атмосферные двигатели V10, которые будут работать на экотопливе и будут компактней и дешевле действующих силовых установок.

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