Оруджев предположил, с чем столкнется Red Bull в случае замены Лоусона на Цуноду

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о потенциальной замене гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона на Юки Цуноду. Ранее в прессе сообщалось, что на фоне неудовлетворительных результатов новозеландца австрийская команда может решиться на этот шаг.

© Чемпионат.com