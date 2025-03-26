Похоже, Red Bull убирает пилота спустя всего два Гран-при

Спору нет, Лиам Лоусон выступает отвратительно. Но спрашивать в первую очередь надо с самой команды.

© Чемпионат.com

Накануне сразу несколько источников сообщили, что «Ред Булл» принял финальное решение о замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду в основной команде «быков» в Формуле-1 уже со следующего Гран-при в Японии. Ну а сам Лоусон, проваливший стартовые этапы сезона, отправится на понижение в «Рейсинг Буллз». Насколько логично такое решение? Точно ли дело в пилоте, а не в команде?

Что привело к понижению Лоусона

Устав наблюдать за мучениями Серхио Переса, чьи результаты за рулём второго болида «Ред Булл» становились всё хуже, руководство «быков» решило сделать ставку на молодого таланта — Лиама Лоусона. В пользу новозеландца говорило умение быстро адаптироваться к разной технике, будь то болид Ф-1 или «Супер Формулы» или, например, техника DTM. Также Кристиан Хорнер и Хельмут Марко отмечали психологическую устойчивость Лоусона — без неё в Ф-1 и особенно в «Ред Булл» никуда.

Но прошло всего два Гран-при, и той самой устойчивости как не бывало. Вернее, в интервью-то Лиам по-прежнему боевит и верит в себя, но результаты на трассе — просто катастрофа: в двух основных и одной спринтерской квалификациях на счету Лоусона 18-е и два 20-х места, а в гонках мы не увидели ничего, что можно было бы назвать ярким прорывом или хотя бы намёком на него. То есть Лоусон выступает даже хуже предшественников — Переса, Албона и Гасли.

В оправдание Лиама скажем, что он провёл только два этапа на незнакомых трассах, плюс сам болид «Ред Булл» сейчас не является быстрейшим даже под управлением Макса Ферстаппена. Если тот же Перес располагал техникой, которая в руках хотя бы одного пилота в мире способна побеждать, то с нынешней машиной нидерландец не всегда в состоянии даже побороться за подиум. Так или иначе, приноровиться к ней Лоусон не смог, он далёк даже просто от очковой зоны, и это бьёт по позициям «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

Почему взяли Цуноду

Кого сажать вместо Лиама? Да выбора, по сути, нет. «Ред Булл» старается делать ставку на собственных воспитанников, а во второй команде «Рейсинг Буллз» выступают Юки Цунода с четырьмя сезонами за спиной и Исак Хаджар, только дебютировавший в Ф-1 — всё очевидно. К тому же для команды это отличный шанс ещё раз оценить потенциал Цуноды, ведь дальше держать его во второй команде как-то странно. Так что «Ред Булл» заодно поймёт, можно ли рассчитывать на Юки как на гонщика топ-конюшни.

Что же до пилотов со стороны, то мелькнул слух об интересе «Ред Булл» к резервисту «Альпин» и — глобально — «Уильямса» Франко Колапинто, но всё-таки речь в основном шла о том, чтобы посадить аргентинца в «Рейсинг Буллз», да и правдивость таких историй под большим вопросом. Ну а все опытные пилоты либо на контрактах, либо по делу лишились места в Ф-1. Разве что можно переманить из резерва «Мерседеса» Валттери Боттаса, но это какой-то совсем уж фантастический сценарий.

В чём вообще корень проблем «Ред Булл»?

Ни для кого не секрет, что напарники Ферстаппена все последние годы мучатся с машиной, построенной под специфические пожелания Макса. Нидерландцу нравится, когда передок болида ведёт себя очень отзывчиво и нервно, а вот другие пилоты не могут совладать с такой машиной, не доверяют ей и, соответственно, не могут как следует атаковать.

При этом позиция «Ред Булл» вполне понятна: раз нашему лидеру такой автомобиль нравится и позволяет ехать на максимуме, конечно же, мы будем больше слушать его. Но, похоже, ситуация заходит в тупик: в конечном счёте «быки» получили машину, с которой сложно даже Ферстаппену, а второй пилот в принципе не в состоянии ей управлять так, чтобы не превращаться в условного Логана Сарджента.

Для «Ред Булл» здорово, что в следующему году будет введён новый технический регламент: это позволяет если не «обнулить» проблемы, то хотя бы провести частичную перезагрузку. Но вот пока любому второму номеру предстоит мучение в оставшейся части сезона-2025. Если, конечно, Цунода вдруг не сотворит чудо.

Что обо всем этом думает Ферстаппен?

По данным портала GPBlog, четырёхкратный чемпион мира выступил против расставания с Лоусоном. Во-первых, такие перестановки по определению дестабилизируют команду. Во-вторых — и это самый важный момент — нидерландец якобы упирает на то, что неудачи Лоусона являются лишь следствием серьёзных проблем с автомобилем, так что нужно думать не о составе гонщиков, а о том, как быстрее исправить поведение болида.

Впрочем, если верить слухам о замене Лиама, к мнению Ферстаппена прислушиваться не стали. И тут главный вопрос к руководству «Ред Булл» — а точно ли изначально стоило поднимать именно Лоусона? У человека было всего 11 Гран-при в Ф-1 против четырёх сезонов Юки, так что японец уж точно имел больше опыта, а его несдержанность в радиопереговорах никак не влияет на то, хорошо или плохо Цунода поладил бы с машиной. Но «Ред Булл» рискнул и теперь расхлёбывает — в том числе к неудовольствию своего первого номера.

Чего ждать в 2026-м?

Совершенно непонятно, каким теперь будет состав пилотов на сезон-2026. Если Лоусона понизят сейчас, то дорога обратно наверх для него точно окажется закрыта. А в Цуноду в «Ред Булл» исторически не очень верят. Если он не сотворит чуда, то нынешний перевод станет лишь прощальным аккордом, а не чем-то глобальным. Хаджар неопытен, юный Арвин Линдблад, по отзывам, хорош, но точно ли стоит сжигать очередного таланта резким переводом в основную команду? Если же не все они, то опять искать пилота со стороны? Может, всё-таки взять Карлоса Сайнса, особенно если у него продолжатся сложности адаптации в «Уильямсе»?

Наконец, на фоне средненьких результатов «Ред Булл» на старте сезона некоторые СМИ и эксперты вновь начали раздувать слухи, что и сам Ферстаппен может досрочно разорвать контракт. Макса отправляют в «Мерседес» — правда, непонятно, на чьё место. Шансы на подобное развитие событий близки к нулю, но если вдруг «Ред Булл» столкнётся с необходимостью искать не одного гонщика, а сразу двух, то это окажется настоящей катастрофой.