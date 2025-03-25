Alpine прокомментировала слухи об уходе Колапинто

Команда Формулы-1 «Альпин» опровергла слухи, согласно которым аргентинский резервист Франко Колапинто перейдет в «Рейсинг Буллз».

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«Слухи не соответствуют действительности, Колапинто — гонщик «Альпин», — приводит заявление команды издание Carburando со ссылкой на Olé.

Напомним, в СМИ появились слухи, что пилот «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон может лишиться своего места из-за неудовлетворительных выступлений на старте сезона и смениться японцем Юки Цунодой, в настоящий момент представляющим «Рейсинг Буллз».

Ранее ESPN заявил, что Колапинто заменит австралийца Джека Дуэна в основе «Альпин».