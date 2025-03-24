Вассер раскритиковал режиссера «Ф-1» за неполный показ переговоров Хэмилтона

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал режиссёра трансляции гонки на Гран-при Китая за неполную передачу информации, которой обменивался 40-летний британский гонщик команды Льюис Хэмилтон со своим инженером Рикардо Адами. Фредерик обратился к примеру, когда в эфире включили просьбу Адами пропустить Шарля Леклера, выставив Льюиса недовольным, не показав изначально то, что сам британец предложил выпустить монегаска.

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