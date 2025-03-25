Лиам Лоусон: Я побеждал Цуноду во всех сериях

Новобранец Red Bull Лиам Лоусон за два гоночных уик-энда Формулы 1 сезона 2025 года ни разу не смог выйти из первого сегмента квалификации, а в гонках стабильно финишировал на последних позициях. Такие результаты пошатнули перспективы новозеландского пилота в чемпионской команде, что осознаёт и сам спортсмен.

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«Юки может честно говорить всё, что хочет. Я гонялся с ним много лет, гонялся с ним в младших категориях и побеждал его, и я делал это также в Формуле 1. Поэтому он может говорить всё, что хочет. И хотя это не то, что мне нравится, и я честно работаю так усердно, как могу», — заявил Лиам Лоусон RacingNews365.

Напомним, после Гран При Китая появились слухи, что уже на следующем этапе, на Гран При Японии, пилотом Red Bull может стать японец Юки Цунода, а его место в Racing Bulls может занять аргентинец Франко Колапинто.