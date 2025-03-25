Тото Вольф пропустит Гран-при Японии

Глава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф пропустит третий этап сезона 2025 года. Топ-менеджер подтвердил, что будет отсутствовать на Гран При Японии, однако причины, по которой он не поедет в Страну восходящего солнца, он озвучивать не стал.

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Заменять Тото Вольфа на «Сузуке» будет руководитель команды по коммуникациям Брэдли Лорд. Напомним, что Вольф уже пропускал Гран При Японии в 2023 году из-за операции на травмированном колене, а в 2024-м Тото также планировал отсутствовать в Японии, однако в итоге изменил свои планы и приехал на гонку. Почему топ-менеджер пропускает именно этот этап в календаре — неизвестно.

Напомним, в 2025 году Гран При Японии состоится с 4 по 6 апреля. Уик-энд на трассе «Сузука» станет третьим этапом в календаре Формулы 1 нового сезона.