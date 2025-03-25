Причины невероятной двойной дисквалификации Ferrari в Китае

Двойные технические дисквалификации в Формуле 1 случаются крайне редко — в среднем раз в пять лет. Ещё реже исключают машины одной команды по разным поводам. Как правило, причина одна, и носит она ярковыраженный и грубый характер. Тем удивительнее прецедент с Ferrari после Гран При Китая.

Машины итальянской команды исключили из результатов гонки по двум совершенно разным причинам! Машина финишировавшего пятым Шарля Леклера оказалась на 1 кг легче положенных регламентом 800 кг. А ставший шестым Льюис Хэмилтон чересчур стесал планку днища на своём болиде. Оба нарушения не прощаются стюардами, а у команд в 99,9% случаев не бывает оправданий.

Каким таким образом самая опытная и легендарная команда Формулы 1 собрала столь невероятный «комбо»? Анализирует итальянский технический эксперт Паоло Филизетти.

Почему дисквалифицировали Леклера?

Поскольку гоночный уик-энд Ф1 в Китае прошёл в спринт-формате и в распоряжении команд была всего одна 60-минутная тренировка, участники не проводили традиционную симуляцию гонки. А Скудерия вообще стала единственной командой, которая отказалась от работы с полными баками хотя бы на нескольких кругах. Следовательно, точной информации об уровне расхода топлива и износе шин у инженеров было мало.

Второй фактор, приведший к дисквалификации Леклера, — на удивление слабая деградация резины. Просчитались даже в Pirelli! Шинники прогнозировали два пит-стопа в гонке, а по факту большинство пилотов остановились всего-навсего один раз. Леклер на одном комплекте Hard проехал 31 круг. Протектор, естественно, за такую дистанцию износился, и шины потеряли вес. Потерять 1 кг из-за одних только шин можно было легко. Джордж Рассел в Спа-2024 по этой же причине не досчитался даже больше веса, 1,5 кг, и лишился тогда, если помните, победы.

С другой стороны, никаких оправданий у Ferrari и Леклера нет. Ведь все остальные участники, кроме Alpine и Пьера Гасли, уложились в лимит по весу.

За что дисквалифицировали Хэмилтона?

Что касается судейского решения в отношении Льюиса Хэмилтона, то планка скольжения под днищем на машине британского гонщика оказалась слишком сильно стёсана. Три замера остаточной толщины деревянной планки оказались ниже положенных регламентом 9 мм: 8,6, 8,6 и 8,5 мм.

В 1994 году по этой причине Михаэль Шумахер лишился победы в Бельгии. Сам Хэмилтон и его нынешний напарник Шарль Леклер были дисквалифицированы на Гран При США-2023 как раз из-за данного нарушения.

В современной Ф1 подобные нарушения в основном фиксируются на спринт-этапах. Из-за разного количества топлива команды выставляют разный дорожный просвет на спринт и гонку. На длинный воскресный заезд клиренс должен быть выше, так как топлива в баке в 2,5 раза больше. Видимо, в перерыве между спринтом и квалификацией Ferrari подняла машину недостаточно, за что и поплатилась спустя сутки.

Другая версия. Может быть, инженеры Ferrari на стороне боксов Хэмилтона повели себя излишне оптимистично и посчитали, что на новом гладком асфальте шанхайской трассы машине с низким дорожным просветом ничто не грозит.

Серьёзный урок

Как честно сказали в Маранелло, двойная дисквалификация на Гран При Китая — это жёсткий урок для них. Впредь команда будет осторожнее при работе с SF-25 и учтёт отличия новой машины от прошлогодней модели.

Справедливости ради надо отметить, что просчёт по износу доски скольжения — это всё-таки не такая грубая ошибка, как недовес машины. Хотя результат, как видим, один...