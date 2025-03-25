Гонщик Мазепин считает, что будет менять тела

Мазепин предположил, что будет менять тела в ходе эволюции души.

Бывший пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал в интервью Спортсу’’ о том, как воспринимает свои душу и тело.

– Бывает такое, что вы пишете свою фамилию в поисковом запросе или вам по умолчанию присылают дайджест публикаций о вас?

– У меня есть ежедневный дайджест новостей, которые выходят обо мне. В том числе и публикаций в телеграм-каналах. К счастью или к несчастью, давно не получал писем о том, что про меня ничего не вышло.

– В последнее время было что-то, что разозлило или рассмешило?

– Во-первых, я не отождествляю себя со своим брендом. В том смысле, что словосочетание из моего имени и фамилии является носителем определенной информации, но я как живой человек это нечто другое.

Более того, я не отождествляю свой разум и свое тело. Мое тело – это аватар для взаимодействия с материальным миром, но я есть что-то иное. Думаю, что тела в ходе эволюции своей души я буду менять. А то, что внутри, останется.

Положительные новости помогают формироваться общественному мнению, отрицательные – ухудшают его. Бывает и наглая ложь, без ссылки на какой-либо источник.

За годы в публичном поле я научился не обращать на это внимание. Любые публичные люди сталкиваются с хейтом наряду с позитивом. Главное – четко понять, кто ты есть на самом деле. Я все еще верю в то, что умные люди способны отличить ложь от правды и все в конце концов встает на свои места.