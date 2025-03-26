Мартин Брандл назвал еще одну возможную причину дисквалификации Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы 1 и эксперт Sky Мартин Брандл предположил, что поздний рывок Льюиса Хэмилтона после второго пит-стопа на Гран При Китая мог стать ключевым фактором, повлиявшим на чрезмерный износ планки скольжения и последующую дисквалификацию.

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«Хэмилтон был отправлен в боксы в надежде использовать преимущество свежих шин, – отметил Брандл в своей колонке для Sky Sports. – После этого он атаковал на пределе возможностей, что могло сказаться на состоянии днища его машины. Это правило введено, чтобы предотвратить чрезмерное использование эффекта прижимной силы за счет уменьшения дорожного просвета. Нарушение этого правила – это просчет команды».

Ferrari, несмотря на победу в спринте, теперь занимает пятое место в Кубке конструкторов, уступая McLaren 71 очко после двух этапов сезона.