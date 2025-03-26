Хорнер: McLaren ушла вперед не так уж далеко

Кристиан Хорнер: McLaren ушла вперёд не так уж далеко
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что его команда ещё в силах догнать лидирующую McLaren, так как на Гран При Китая их разрыв был не так уж велик.
«Я думаю, что у нас есть хорошая основа. Наш отрыв от поула 0,17 секунды, а на втором отрезке были так же быстры, как McLaren. Итак, мы знаем, что есть области, в которых нам необходимо улучшить машину, и у нас запланированы обновления. Теперь мы пытаемся убедиться, что это развивает то, что нам нужно с точки зрения времени прохождения круга, чтобы действительно набрать больше темпа и оказать сильное давление на McLaren. Они не так уж далеко ушли вперед. Мы знаем, над какими аспектами работаем. Очевидно, мы продолжим улучшаться, у нас есть много информации, данных и отзывов от пилотов. На втором отрезке, вы могли увидеть, просто взглянув на время прохождения круга, что мы были очень конкурентоспособны», — цитирует Хорнера издание GPblog.