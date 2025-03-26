Ферстаппен выступил против замены Лоусона в Red Bull

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступил против немедленной замены напарника новозеландца Лиама Лоусона, сообщает издание GPblog.

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По информации ресурса, голландец попросил руководство команды оставить Лоусона, однако его мнение не было учтено. Ранее в СМИ сообщалось, что Лоусон перейдет в «Рейсинг Буллз», а его место займет японец Юки Цунода.

Напомним, на первом этапе в Австралии Лоусон квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая новозеландец стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м.