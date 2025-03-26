Ферстаппен выступил против замены Лоусона в Red Bull

Ферстаппен выступил против замены Лоусона в «Ред Булл» — GPblog
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступил против немедленной замены напарника новозеландца Лиама Лоусона, сообщает издание GPblog.
По информации ресурса, голландец попросил руководство команды оставить Лоусона, однако его мнение не было учтено. Ранее в СМИ сообщалось, что Лоусон перейдет в «Рейсинг Буллз», а его место займет японец Юки Цунода.
Напомним, на первом этапе в Австралии Лоусон квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая новозеландец стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м.