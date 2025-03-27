Хорнер подчеркнул вклад Лоусона в развитие команды на Гран-при Китая

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул вклад новозеландского пилота Лиама Лоусона в развитие болида на Гран-при Китая после старта с пит-лейна из-за изменений настроек в режиме «закрытого парка».

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