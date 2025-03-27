Друг легенды «Формулы-1» описал состояние Шумахера одной фразой

Репортер немецкого телеканала RTL Феликс Горнер рассказал о состоянии семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Михаэля Шумахера. Как уточнил журналист, оно «очень печальное», передает Daily Mail.

Издание отмечает, что Горнер — один из наиболее близких людей к семье Шумахера. Напомним, что в 2013 году автогонщик получил серьезную травму головы во время катания на лыжах. В результате он долгое время был вынужден оставаться в постели и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Семья экс-гонщика не раскрывает подробностей о его текущем состоянии.

«Ситуация очень печальная», — заявил собеседник издания.

Михаэлю Шумахеру 56 лет, и он уже семь раз становился чемпионом мира в гонках «Формула-1». Его считают одним из лучших гонщиков в истории этого чемпионата.

2 октября 2024 года издание Daily Mail сообщило, что Михаэль Шумахер впервые после трагедии на горнолыжном склоне появился на публике. Известный гонщик присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии.