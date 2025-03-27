Цунода будет выступать за Red Bull, начиная с Гран-при Японии

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода сядет за руль команды «Ред Булл», начиная с Гран-при Японии, заменив новозеландского гонщика Лиама Лоусона, который вернётся в «Рейсинг Буллз».

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