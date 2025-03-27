Цунода будет выступать за Red Bull, начиная с Гран-при Японии

Юки Цунода будет выступать за «Ред Булл», начиная с Гран-при Японии
Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода сядет за руль команды «Ред Булл», начиная с Гран-при Японии, заменив новозеландского гонщика Лиама Лоусона, который вернётся в «Рейсинг Буллз».
«После сложного периода в начале сезона для Лиама Лоусона руководство»Ред Булл" приняло решение, что начиная с Гран-при Японии 2025 года Юки Цунода будет выступать за «Ред Булл», а Лиам — за «Рейсинг Буллз». «Ред Булл» находится в уникальном положении — четыре места на стартовой решётке Формулы-1. В связи с этим команда приняла решение провести ротацию пилотов, в которой партнёром Юки станет действующий четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен", — говорится в релизе команды.