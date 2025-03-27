Марко: было ошибкой брать Лоусона в «Ред Булл»

Чемпионат.com

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об увольнении новозеландца Лиама Лоусона из команды накануне официального анонса, состоявшегося сегодня, 27 марта.

Марко: было ошибкой брать Лоусона в Red Bull
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«То, что сделал Лоусон, недостаточно, нам нужен сильный второй пилот, даже если мы говорим о командной тактике. Юки был нестабилен, и поэтому мы единогласно выбрали Лоусона. Он не справился с давлением и своей работой, начиная с первого дня в Австралии. А затем пошёл по нисходящей. Как боксёр, которого потрясли, из этого очень тяжело выбраться. Брать его в «Ред Булл» было ошибкой», — приводит слова Марко oe24.

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