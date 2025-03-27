Стала известна позиция Ферстаппена по увольнению Лоусона из Red Bull

Новобранец Red Bull Лиам Лоусон за два гоночных уик-энда Формулы 1 сезона 2025 года ни разу не смог выйти из первого сегмента квалификации, а в гонках стабильно финишировал на последних позициях. Такие результаты пошатнули перспективы новозеландского пилота в чемпионской команде, но его напарник был против перемен в составе.

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Как сообщает GPblog, Макс Ферстаппен категорически против увольнения своего нового напарника. При этом, отмечают журналисты, в австрийской команде не прислушались к мнению четырёхкратного чемпиона мира — голландцу не удалось отстоять Лиама Лоусона, поэтому изменения в составе коллектива Red Bull состоятся в ближайшее время.

Напомним, после Гран При Китая появились слухи, что уже на следующем этапе, на Гран При Японии, пилотом Red Bull может стать японец Юки Цунода. В итоге слухи подтвердились — место в Racing Bulls вновь занял Лиам Лоусон, который в старшей команде провёл всего два этапа.