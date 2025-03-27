Autoracer: FIA и «Формула-1» ждет доминирования Mercedes-AMG с 2026 года

В 2026 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент на двигатели и шасси болидов, так что чемпионат мира ждут самые серьёзные изменения за последние годы. И в Международной автофедерации FIA и Формуле 1 уже опасаются доминирования одной команды.

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Как сообщает Autoracer, опасения связаны с тем, что Mercedes-AMG опять лучше соперников справится с созданием нового силового агрегата, как это было в момент появления гибридных моторов. В итоге в Формуле 1 неофициально решили игнорировать все предложения по поправкам к регламенту, которые предлагает немецкий коллектив, чтобы не допустить его доминирования.

При этом, как отмечает издание, другая немецкая команда — будущий заводской коллектив Audi — является одним из аутсайдеров в деле разработки новых силовых агрегатов.