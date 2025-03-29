Хэмилтон согласился с Ферстаппеном по поводу двигателей V10

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Феррари» согласился с нидерландским пилотом, четырёхкратным победителем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» по поводу двигателей V10.

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