Ральф Шумахер: На месте Цуноды я бы отказался от перехода в Red Bull Racing
Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что отказался бы от места в Red Bull Racing, будь он на месте Юки Цуноды.
«Я бы отказался от перехода. Машина Red Bull на данный момент — одна сплошная проблема. Я почти уверен, что у Racing Bulls машина лучше или, по крайней мере, ею проще управлять. Цунода был там быстр, а теперь ему приходится переходить в новую команду без тестовых заездов, вместе с Максом Ферстаппеном — я не понимаю, что он может от этого получить. Но если он отстанет так же сильно, как Лоусон, то его карьера закончится. Вот почему, на его месте я завершил бы сезон в Racing Bulls и потом искал бы другие варианты», — сказал Ральф Шумахер в беседе с немецким отделением Sky Sports.