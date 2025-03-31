Haas для гран-при Японии украсил болиды цветками сакуры

Предстоящий Гран При Японии американский коллектив Haas проведёт в особой ливрее. Поскольку партнёром команды является японская марка Toyota, а руководителем — японец Аяо Комацу, машина будет оформлена в розовых оттенках, отсылающих к цветению сакуры.

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«Первая сакура. Поскольку в Японии начинается сезон цветения сакуры, мы отдаем дань уважения культовой «сакуре», подготовив специальную ливрею для VF-25 для Гран При Японии», — сообщила американская команда.

© Соцсети

© Соцсети

Ожидается, что второй командой с особой ливреей на «Сузуке» будет Red Bull Racing, который уже подтвердил эксклюзивное оформление своей машины в рамках последнего для Honda — моториста коллектива — домашнего этапа Формулы 1 совместно с австрийской командой.