«Феррари» готовит большой пакет обновлений на Гран-при Бахрейна

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» привезёт большой пакет обновлений на Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает Corriere dello Sera.

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Как информирует источник, среди прочих компонентов, «Феррари» привезёт на гонку в Бахрейне новое днище, призавнное обеспечить лучшую производительность и решить проблему, с которой столкнулась команда на Гран-при Китая, вызвавшую дсиквалификацию Хэмилтона.

Помимо этого, новый пакет обновлений должен лучше раскрыть сильные стороны болида SF-25.

«Феррари» в настоящий момент занимает только пятое место в Кубке конструкторов. Лидирует в командном зачёте действующий чемпион, «Макларен».