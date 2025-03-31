Льюис Хэмилтон расстался с 52-летней актрисой Софией Вергарой

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон расстался с актрисой Софией Вергарой. Об этом информирует RadarOnline.

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«София считала Льюиса идеальным бойфрендом и неплохой партией. Она любит громкие романы и была увлечена гонщиком, но их отношения остыли», — говорится в сообщении издания.

По сведениям источника, 52-летняя актриса и 40-летний пилот по-прежнему общаются, но об отношениях речи уже не идёт.

«Она стремится поддерживать связь и надеется на большее, мало взамен взамен», — добавил один из источников.

Отмечается, что Льюис стал прохладно реагировать на сообщения актрисы.