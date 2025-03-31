Шумахер назвал гонщика, которого следовало взять в Red Bull

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что австрийской команде «Ред Булл» в своё время нужно было сделать ставку на Нико Хюлькенберга, а не на Серхио Переса.

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