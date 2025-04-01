Red Bull показал белый болид для гран-при Японии

Гран При Японии 2025 года команда Red Bull Racing проведёт в особой ливрее. Машины будут окрашены в белый цвет, чтобы отдать дань уважения мотористу австрийской команды — японской компании Honda. Для мотористов Red Bull это будет последний совместный с командой этап, поскольку в 2026 году силовые агрегаты австрийскому коллективу будет поставлять Ford.

© autosport.com.ru

В честь окончания сотрудничества с Honda на домашней для них трассе чемпионский коллектив намерен вновь выставить свои машины в эксклюзивном оформлении специально для гонки на «Сузуке». Более того, перед гонкой команда примет участие в мероприятии REBL Car Culture Meet, в рамках которого голландец Макс Ферстаппен, японец Юки Цунода, новозеландец Лиам Лоусон и француз Исак Хаджар проедут по улицам на болидах Honda RA272, Red Bull RB16B, который принёс Ферстаппену первый титул, и двух Red Bull RB7.

© Red Bull Racing

© Red Bull Racing

Напомним, в последний раз особую ливрею Red Bull использовал в 2021 году на Гран При Турции — болиды Red Bull Racing RB16B Honda были окрашены в белый цвет в честь машины Honda RA272, на которой американец Ричи Гинтер выиграл Гран При Мексики сезона-1965. Планировалось использовать эту раскраску на Гран При Японии 2020 года, но гонка была отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19. Это же машине посвятили и ливрею для Гран При Японии 2025 года.