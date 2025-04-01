Льюис Хэмилтон кратно увеличил доходы спонсора Ferrari

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, который с 2025 года стал пилотом заводской команды Ferrari, благоприятно сказался на доходах спонсоров. Уже зафиксирован рост продаж официальной продукции итальянского коллектива в несколько раз.

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Как сообщает SportBusiness, немецкий бренд Puma, специализирующий на производстве одежды и обуви, уже в первые месяцы 2025 года зафиксировал восьмикратный рост, относительного того же периода 2024 года, официальных аксессуаров Ferrari. Большая часть доходов от продажи лицензионных товаров поступает итальянской команды.

Зарплата британского чемпиона Формулы 1 складывается в том числе и из тех средств, которые команда зарабатывает на продаже товаров с его именем. По слухам, ежегодно Льюис Хэмилтон будет получать в Ferrari минимум по 50 млн евро.