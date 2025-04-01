Red Bull может заменить Цуноду на первом пит-стопе в Японии

Команда Red Bull Racing рассматривает вариант с заменой Юки Цуноды прямо по ходу гоночного уик-энда Гран При Японии. Если японец не оправдает ожиданий, то его место в машине займет новичок Ф1 Исак Хаджар.

Причём как сообщают инсайдеры, Цунода может отдать болид франко-алжирскому пилоту по ходу гонки — на первом пит-стопе. Так команда сможет в боевых условиях оценить следующего кандидата на место напарника четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена.

На предстоящем этапе Цунода заменит в Red Bull Racing Лиама Лоусона, уволенного из коллектива после двух разочаровывающих выступлений на старте сезона. Японец станет уже пятым вторым пилотом «Красных быков» за последние шесть после Пьера Гасли, Алекса Албона, Серхио Переса и самого Лоусона.