Рене Арну: Карьера Алонсо близка к концу

Бывший пилот Ferrari в Формуле 1 Рене Арну считает, что прошедший Гран При Китая наглядно показал, что карьера двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, выступающего за заводскую команду Aston Martin, близится к концу.

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«Когда Фернандо не борется вплотную с Лэнсом Строллом, это говорит о многом. Я думаю, что карьера Алонсо близка к концу», — заявил Рене Арну в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что по итогам двух прошедших этапов сезона 2025 года Фернандо Алонсо не набрал ни одного очка — в двух гонках испанцу не удалось добраться до финиша, так что сейчас пилот Aston Martin замыкает личный зачёт.