Марко раскрыл первую реакцию Ферстаппена на замену Лоусона на Цуноду

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о реакции гонщика команды Макса Ферстаппена на решение заменить новозеландца Лиама Лоусона на японца Юки Цуноду. Напомним, Юки дебютирует за «Ред Булл» на предстоящем Гран-при Японии.

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