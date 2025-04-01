Монтойя прогнозирует переход Ферстаппена в Aston Martin

Монтойя прогнозирует переход Ферстаппена в «Астон Мартин»: «Макс получит предложение, от которого нельзя отказаться, Алонсо станет амбассадором»
Ферстаппен заменит Алонсо в «Астон Мартин», предположил экс-коллега Фернандо.
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя заявил, что видит гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Астон Мартин» в обозримом будущем, где нидерландец воссоединится с «Хондой» и конструктором Эдрианом Ньюи.
По мнению колумбийца, владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл сделает четырехкратного чемпиона мира напарником своего сына Ланса Стролла, а не Фернандо Алонсо.
«Считаю, Макс получит предложение от «Астон Мартин», от которого нельзя отказаться. Может, он даст «Ред Булл» шанс на один год, а также шанс Эдриану, чтобы начать разбираться. Будет ли [«Астон Мартин»] лучше в следующем году? Безусловно. Но не думаю, что команда начнет выигрывать гонки сериями. Если же у «Ред Булл» возникнут проблемы в первый год [нового регламента-2026], меня не удивит, если уже к третьей гонке Макс подпишет контракт с кем-то еще. Я бы на месте Макса перешел в «Астон». «Мерседес» – тоже вариант, но «Астон» – логичный выбор, там Эдриан и «Хонда» – все, с кем он побеждал. Если Ферстаппен присоединится к «Астон Мартин», Фернандо Алонсо завершит карьеру и станет пожизненным амбассадором компании. Фернандо будет до некоторой степени разозлен, но это правильное решение. Если убрать Ланса из уравнения, потеряешь Лоренса. А если потеряешь Лоренса, потеряешь все. Потеряешь «Астон Мартин», и никакой Макс не придет. Если приход Макса будет означать, что Лоренсу надо пожертвовать Лансом, это стало бы неверным выбором для команды. Если Лоренса заставят это сделать, я бы на его месте сказал: «Ладно, вот команда, разбирайтесь сами. Давайте просто продадим коллектив, мне больше не интересно», – порассуждал Хуан-Пабло.