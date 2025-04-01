Монтойя прогнозирует переход Ферстаппена в Aston Martin

Ферстаппен заменит Алонсо в «Астон Мартин», предположил экс-коллега Фернандо.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя заявил, что видит гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Астон Мартин» в обозримом будущем, где нидерландец воссоединится с «Хондой» и конструктором Эдрианом Ньюи.

По мнению колумбийца, владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл сделает четырехкратного чемпиона мира напарником своего сына Ланса Стролла, а не Фернандо Алонсо.