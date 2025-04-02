Серхио Перес оценил подписание Цуноды в Red Bull

Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал подписание в команду японца Юки Цуноду, ранее представлявшего «Рейсинг Буллз».

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«Хочется пожелать команде всего наилучшего. Вуди, мой большой друг, стал инженером Юки, и я очень надеюсь, что у них все получится. У Юки есть талант, есть скорость, но для того, чтобы справиться, нужен правильный настрой. У него он есть, есть правильное отношение. Надеюсь, они преуспеют», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

Юки Цуноде 24 года. Японец дебютировал в Формуле-1 в 2021 году за «Альфа Таури». В минувшем сезоне Цунода восемь раз попадал в очки, став 12-м в личном зачете.