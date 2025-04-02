«Может произойти катастрофа». Отец Переса высказался о Ферстаппене

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика Серхио Переса, поделился мнением о сложностях с болидом, с которыми столкнулась австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

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«Макс больше не пилотирует «Ред Булл» так, как в предыдущие годы. Если он попытается довести болид до предела, может произойти катастрофа», — сказал Перес-старший на канале Fórmula de 2 в YouTube.

После первых двух Гран-при этого сезона Ферстаппен занимает второе место в общем зачёте пилотов. В активе нидерландского гонщика 36 очков.

Ранее Серхио оценил подписание Юки Цуноды в «Ред Булл».