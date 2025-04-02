Honda не будет вмешиваться в будущее Цуноды

«Хонда» не будет вмешиваться в будущее Цуноды
«Хонда» не собирается влиять на будущее Цуноды.
Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе прокомментировал переход Юки Цуноды в «Ред Булл».
По словам Ватанабе, «Хонда» не будет как-то влиять на дальнейшую карьеру Цуноды, вне зависимости от того, добьется ли он успехов в «Ред Булл» или нет.
Ранее в «Хонде», которая завершает свое сотрудничество с «Ред Булл» и со следующего года будет работать с «Астон Мартин», намекнули на прекращение поддержки Цуноды.
«Наше сотрудничество с «Ред Булл» завершается в этом году, так что у нас нет никаких рычагов давления на «Ред Булл» в контексте состава пилотов на 2026 год. Цунода заслужил повышение до «Ред Булл» своими выступлениями, так что ему нужно будет продолжать доказывать свой уровень в ближайшие годы. Самое главное – это его собственная воля и его желания. Если Цунода хочет продолжать сотрудничество с «Ред Булл», у нас нет причин вмешиваться», – рассказал Ватанабе.