Honda не будет вмешиваться в будущее Цуноды

«Хонда» не собирается влиять на будущее Цуноды.

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Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе прокомментировал переход Юки Цуноды в «Ред Булл».

По словам Ватанабе, «Хонда» не будет как-то влиять на дальнейшую карьеру Цуноды, вне зависимости от того, добьется ли он успехов в «Ред Булл» или нет.

Ранее в «Хонде», которая завершает свое сотрудничество с «Ред Булл» и со следующего года будет работать с «Астон Мартин», намекнули на прекращение поддержки Цуноды.