Марко рассказал, как принималось решение о замене Лоусона на Цуноду в Red Bull

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу решения команды заменить Лиама Лоусона на Юки Цуноду. По словам Марко, решение принималось коллегиально им и руководителем гоночного коллектива Кристианом Хорнером.

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