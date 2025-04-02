Лоусон ответил, чем расстроен после ухода из Red Bull

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон признался, что ожидал получить больше времени, чтобы проявить себя в «Ред Булл». Новозеландец покинул австрийскую команду после двух Гран-при нынешнего сезона. Ему на замену пришёл японец Юки Цунода.

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