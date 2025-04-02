Чемпионский болид Михаэля Шумахера продадут на торгах

В 2025 году перед квалификацией Гран При Монако в средиземноморском княжестве пройдут торги аукционного дома RM Sotheby's, на которых с молотка будет пущен чемпионский болид Михаэля Шумахера. Продавать будут Ferrari F2001 2001 года, который принёс немцу титул чемпиона мира.

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Как отмечают организаторы аукциона, шасси №211 является единственной машиной Ferrari, на которой Шумахер в рамках одного сезона и выиграл Гран При Монако, и победил в чемпионате мира. Кроме того, на этом же болиде Михаэль в том сезоне выиграл Гран При Венгрии. Часть вырученной от продажи автомобиля суммы будет направлена в благотворительный фонд Keep Fighting Foundation.