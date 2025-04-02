Чемпионский болид Михаэля Шумахера продадут на торгах в Монако
В 2025 году перед квалификацией Гран При Монако в средиземноморском княжестве пройдут торги аукционного дома RM Sotheby's, на которых с молотка будет пущен чемпионский болид Михаэля Шумахера. Продавать будут Ferrari F2001 2001 года, который принёс немцу титул чемпиона мира.
Как отмечают организаторы аукциона, шасси №211 является единственной машиной Ferrari, на которой Шумахер в рамках одного сезона и выиграл Гран При Монако, и победил в чемпионате мира. Кроме того, на этом же болиде Михаэль в том сезоне выиграл Гран При Венгрии. Часть вырученной от продажи автомобиля суммы будет направлена в благотворительный фонд Keep Fighting Foundation.
«Одна только победа на улицах Монте-Карло сделала бы этот Ferrari чрезвычайно значимым, но сделать это в тот же сезон, когда он пересёк черту, завоевав и титул в личном зачёте, и Кубок конструкторов — первый чемпионат, выигранный два раза подряд в истории Ferrari — выводит его на совершенно другой уровень. Мы очень рады вернуть шасси №211 на место его исторической победы, и возможность выставить его на аукцион во время уик-энда Гран При Монако — это огромная привилегия», — заявил директор по продажам RM Sotheby’s в регионе EMEA Огюстен Сабатье-Гара.