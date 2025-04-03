Шарль Леклер: Ferrari извлекла урок из Гран При Китая
Гонщик Ferrari Шарль Леклер не стал списывать со счетов шансы своей команды в этом сезоне, несмотря на на двойную дисквалификацию на Гран При Китая и потерю больших очков.
«Совершая ошибки, ты учишься на них, особенно когда они обходятся так дорого. Очевидно, обе машины были повреждены, и нам это было не нужно. В конце концов, первые две гонки были сложными. Темп был не совсем таким, как мы ожидали. Потерять ещё больше очков — это большой удар для команды. Я уверен, что мы извлекли из этого урок. Всякий раз, когда происходит что-то подобное, мы стараемся понять, проанализировать, где мы допустили ошибку, и немного изменить процесс», — сказал Леклер на пресс-конференции FIA в четверг перед Гран При Японии.